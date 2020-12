Pesaro, 29 dicembre 2020 - La corsia nord dell'autostrada, all'altezza del ponte sul quartiere Santa Veneranda, bloccata per un camion in fiamme (video). Ci sono state delle esplosioni, forse delle gomme. Non sembrano esserci feriti oppure ustionati.

Sul posto i vigili del fuoco di Fano e Pesaro per spegnere le fiamme. Al momento dell'incendio, sono volati giù dal ponte pezzi di lamiera infuocata e per puro caso non hanno colpito le auto in transito nella sottostante strada provinciale. La polizia locale è accorsa per chiudere la circolazione. In autostrada invece, oltre a tre autobotti dei pompieri, sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale. La coda che si creata è di oltre sei chilometri sia nella corsia nord che in quella sud.