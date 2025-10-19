Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaIncendio Acqualagna: distrutto un capannone con un trattore e due auto
19 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Incendio Acqualagna: distrutto un capannone con un trattore e due auto

Incendio Acqualagna: distrutto un capannone con un trattore e due auto

Paura nella notte: nel deposito c’erano anche alcune bombole a Gpl che per fortuna non sono esplose. Vigili del fuoco al lavoro per 5 ore

Deposito distrutto da un incendio ad Acqualagna: all'interno un trattore e due auto

Deposito distrutto da un incendio ad Acqualagna: all'interno un trattore e due auto

Per approfondire:

Acqualagna (Pesaro e Urbino), 19 ottobre 2025 – Cinque ore di lavoro, quattro squadre in azione e un deposito agricolo ridotto in cenere. È il bilancio dell’incendio divampato nella tarda serata di ieri ad Acqualagna, intorno alle 21, in un capanno con annesso garage dove erano custoditi un trattore e due autovetture, tutti andati distrutti.

Approfondisci:

Attraversa le Siligate: investito. Ragazzo di 25 anni muore sul colpo

Attraversa le Siligate: investito. Ragazzo di 25 anni muore sul colpo

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero propagate rapidamente all’interno della struttura alimentata anche dalla presenza di materiali infiammabili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cagli e Urbino, con diversi mezzi e il supporto del funzionario tecnico inviato dal Comando provinciale di Pesaro Urbino.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a notte fonda, per circa cinque ore, tra fumo denso e temperature elevate. A rendere più delicato l’intervento la presenza di bombole di Gpl custodite nel deposito: fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sono esplose, evitando così conseguenze potenzialmente disastrose.

Sul posto anche i Carabinieri di Urbino e il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza a una persona rimasta lievemente coinvolta. Quando le fiamme sono state finalmente domate, del capanno restavano solo le pareti annerite e una distesa di lamiere contorte. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo restano in corso di accertamento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata