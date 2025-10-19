Incendio Acqualagna: distrutto un capannone con un trattore e due auto

Acqualagna (Pesaro e Urbino), 19 ottobre 2025 – Cinque ore di lavoro, quattro squadre in azione e un deposito agricolo ridotto in cenere. È il bilancio dell’incendio divampato nella tarda serata di ieri ad Acqualagna, intorno alle 21, in un capanno con annesso garage dove erano custoditi un trattore e due autovetture, tutti andati distrutti.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero propagate rapidamente all’interno della struttura alimentata anche dalla presenza di materiali infiammabili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cagli e Urbino, con diversi mezzi e il supporto del funzionario tecnico inviato dal Comando provinciale di Pesaro Urbino.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a notte fonda, per circa cinque ore, tra fumo denso e temperature elevate. A rendere più delicato l’intervento la presenza di bombole di Gpl custodite nel deposito: fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sono esplose, evitando così conseguenze potenzialmente disastrose.

Sul posto anche i Carabinieri di Urbino e il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza a una persona rimasta lievemente coinvolta. Quando le fiamme sono state finalmente domate, del capanno restavano solo le pareti annerite e una distesa di lamiere contorte. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo restano in corso di accertamento.