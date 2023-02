Incendio Pesaro, danno fuoco alla scuola Alighieri

fuoco

Pesaro, 4 febbraio 2023 – In fiamme stamane all’alba una parte della scuola omnicomprensiva Dante Alighieri in via Gattoni, a Soria. La struttura è chiusa dal settembre scorso perché verrà abbattuta per costruirne una nuova. Il fuoco si è sviluppato in tre stanze, tra cui la palestra.

E non è stato un caso: i vigili del fuoco hanno trovato degli inneschi, con carta e qualcosa di infiammabile, che hanno fatto divampare facilmente le fiamme. Qualcuno dei residenti stamane alle 8 ha visto uscire fumo ed ha chiamato i pompieri che in poco tempo hanno spento l’incendio. I danni sono limitati, sono bruciati dei banchi, faldoni e altro materiale di risulta.

Sul posto, sono intervenuti sia i carabinieri che la Digos oltre all’assessore ai servizi educativi Camilla Murgia, che ha detto: «L’edificio va abbattuto e quindi ciò che è successo non va ad incidere sull’attività scolastica. Ma non per questo sottovalutiamo ciò che è accaduto: attendiamo l’esito delle indagini per saperne di più su cause e autori». L’aver preso di mira una scuola, seppur chiusa, ha messo in allarme la Digos che ha cercato di appurare se ci possano essere collegamenti col mondo anarchico visto il clima nazionale di queste settimane. Gli inquirenti escludono questa pista anche per la mancanza di qualunque forma di scritte o rivendicazione. Si propende per l’ipotesi di un’incursione da parte di qualche gruppo di teppisti che delinque in proprio. Il rischio che si è corso è stato quello di un allargamento delle fiamme agli edifici vicini.