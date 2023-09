Incendio alla Dima Bruciano due autocarri, ma il capannone è salvo

Incendio ieri alle 13,30 nel capannone della ditta Dima, a Lucrezia, un’azienda che allestisce autocarri in via Borgognina. Le fiamme sono divampate per cause da accertare ma sembra che siano scaturite da alcune batterie in ricarica. In quel momento, nel capannone non c’era nessuno. Un passante ha visto le fiamme e ha dato l’allarme ai vigili del fuoco. Sono accorsi quelli di Fano che in breve tempo sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intero capannone. Alla conta dei danni vanno messi due autocarri in allestimento che sono risultati danneggiati dalle fiamme e soprattutto il fumo che ha invaso anche le fabbriche vicine. Per questo, occorrerà un’ampia operazione di bonifica prima di poter rientrarci e avviare le lavorazioni solite. I danni sono comunque da quantificare.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per verificare le ragioni dell’incendio che, comunque, eccetto il fumo, non si è esteso ad altri immobili attigui.

Le fiamme sono divampate proprio poco dopo l’uscita del titolare per andare a pranzo. Altrimenti l’intervento di spegnimento sarebbe stato ancor più rapido.