Incendio a Urbino: auto a fuoco nel parcheggio dell'ospedale

Urbino, 11 agosto 2023 – Paura stamattina in via Commandino quando un’auto ha preso fuoco nel parcheggio dell’ospedale. È successo intorno alle 11, quando due signori, marito e moglie, hanno parcheggiato nei posteggi a pagamento del nosocomio, per andare a fare una visita di controllo.

Per cause ignote, mentre entrambi erano all’interno dell’ospedale, la loro Ford Galaxy, vettura di oltre dieci anni di età, ha iniziato a bruciare, per esattezza nel vano motore. Sono subito accorsi i Vigili del Fuoco della vicina caserma, che – come si vede dal video – hanno prontamente spento le fiamme, ma purtroppo l’auto è rimasta irrimediabilmente compromessa. Non è stato registrato nessun danno alle vetture circostanti, né a persone o cose.