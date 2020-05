Cagli, 11 maggio 2020 - Un uomo di 50 anni è stato trovato morto intorno all'1.30 della scorsa notte nella sua casa al centro di Cagli. Il decesso è avvenuto per le esalazioni di fumo dovute ad un incendio. L'origine delle fiamme appare accidentale, forse scaturite da un caricabatteria del cellulare posto nella zona giorno sottostante alle camere.

L'uomo, Roberto Girelli, celibe, imprenditore agricolo, che al momento dormiva al piano superiore, ha respirato durante il sonno i fumi della combustione che lo hanno ucciso. Il forte calore sprigionatosi ha causato al corpo delle vaste ustioni, seppur le fiamme non siano arrivate nel piano superiore, dove vi era la camera da letto. Scattato l'allarme per il fumo che usciva dalle finestre, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Cagli e di Pesaro che hanno spento le fiamme e constatato la morte del proprietario della casa. Sul posto anche i carabinieri per le indagini di legge.