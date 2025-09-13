Pesaro, notte di fuoco: capanno agricolo distrutto dalle fiamme

Pesaro, 13 settembre 2025 – Notte agitata in strada di Valcelli, dove un capanno agricolo è stato divorato dalle fiamme poco dopo mezzanotte. Erano circa le 00.45 quando i Vigili del fuoco di Pesaro sono stati allertati per l’incendio che ha rapidamente coinvolto l’intera struttura. Sul posto due autobotti e una squadra di pompieri che hanno lavorato per oltre quattro ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Nonostante l’intervento tempestivo, le fiamme hanno danneggiato diversi macchinari agricoli custoditi nel capanno e non hanno risparmiato alcuni animali da cortile presenti all’interno. La colonna di fumo, visibile anche a distanza, ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

Le operazioni di bonifica si sono concluse solo alle prime luci dell’alba, quando i vigili del fuoco hanno potuto dichiarare l’area definitivamente in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.