Incendio in un capannone a Villa Fastiggi: paura ma nessun ferito

Pesaro, 3 settembre 2025 – Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi a Villa Fastiggi, dove intorno alle 15 una colonna di fumo ha attirato l’attenzione di residenti e lavoratori della zona industriale. A prendere fuoco è stata la copertura di un capannone: un rogo improvviso che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Pesaro.

La squadra è arrivata con autobotte e autoscala, riuscendo in breve tempo a domare le fiamme prima che potessero estendersi e provocare danni più gravi. Dopo lo spegnimento, i pompieri hanno rimosso le parti compromesse e messo in sicurezza la struttura.

Vigili del fuoco

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte, ma l’episodio ha richiamato l’attenzione di chi vive e lavora nell’area, destando non poca preoccupazione. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, che saranno oggetto di accertamenti nelle prossime ore.