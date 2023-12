Incendio, bruciati nella notte 6 cassonetti in zona piazza Redi: danneggiate due auto

Pesaro 9 dicembre 2023 – Hanno dato fuoco nella notte a 6 cassonetti in via Salvatori, vicino a Piazza Redi. Per farlo, hanno usato cartoni in fiamme che sono stati gettati nei cassonetti per la raccolta di plastica, carta e indifferenziata. Le fiamme hanno svegliato in fretta il quartiere sia per il fumo che per la puzza.

Danneggiate dal fuoco anche due auto parcheggiate vicino, una Kia Pikanto e una Opel Crossland. Non sono andate distrutte per puro caso. Sul posto, i vigili del fuoco con due autobotti e la polizia per le indagini. Sembra che le telecamere presenti in zona abbiano ripreso in maniera abbastanza nitida il gruppetto di vandali che ha dato fuoco ai cassonetti.

In passato, in quella zona, era salita alla ribalta una baby gang per azioni di vandalismo ma anche furti, spaccio e rapine a coetanei. Le indagini avevano portato all’identificazione di tutti i componenti, il capo era un 13enne, con relative denunce per tutti quelli che avevano oltre 14 anni. Dopo un periodo di calma, ora sono tornate in azione evidentemente nuove gang sempre in piazza Redi.