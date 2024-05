Incendio delle Cesane, dalla cenere alla rinascita. Gli esperti puntano su crediti di carbonio e turismo

Nel 2017, un incendio mandò in cenere decine di ettari di bosco delle Cesane. Ma ora è tempo di pianificare il futuro. Un avvenire che la Comunità Alta valle del Metauro, che ne gestisce una buona fetta per conto della Regione, sta disegnando insieme all’Università Politecnica delle Marche. Ieri se n’è parlato nella sede di Urbino capoluogo, in una conferenza indetta dal presidente Giorgio Londei e dal vicepresidente vicario Ferruccio Giovanetti, con rappresentanti dell’Unione stessa, dell’Ateneo e del Gruppo "Tonetto e Londei". "Dopo l’incendio, che ha distrutto quasi un terzo dell’area da noi gestita, serviva uno studio per un approccio scientifico alla ricostruzione, così abbiamo stipulato una convenzione con la Politecnica – spiega Nadia Sabatini, funzionaria dell’Unione montana –. Per ora stiamo intervenendo in due modi: sulla viabilità e su un leggero diradamento boschivo ai fini antincendio e per favorire la biodiversittà. Inoltre, a breve faremo certificare la qualità della foresta, che è in linea con la pianificazione e potrebbe essere funzionale allo sviluppo dei crediti di carbonio e dei servizi ecosistemici".

A raccontare la storia del bosco è stato Carlo Urbinati, della Politecnica, spiegando come esso nacque da un primo nucleo di rimboschimento fatto fare ai prigionieri austriaci durante la Prima guerra mondiale "e proseguito tra gli anni ‘50 e ‘60. Ora dobbiamo recuperare questo paesaggio e la biodiversità, dopo l’incendio. Da sola, la natura ci mette molto tempo. Le possibili soluzioni sono legate anche a valorizzare il bosco, rendendolo fruibile in molti aspetti, per rispondere alle esigenze ricreative e culturali, ma mantenendo gli aspetti gestionali che possono ridurre il rischio di disturbi, dissesto idrogeologico e incendi". Sono 12 le tesi di laurea riguardanti le Cesane discusse ad Ancona. Tra queste, una di taglio economico: "Si è valutato quanto il visitatore è propenso a pagare per usufruire di tali aspetti che il bosco offre – spiega il professor Danilo Gambelli –, e il risultato è stato molto positivo. I visitatori sarebbero disposti a pagare sui 12-15 euro per farlo".

Nicola Petricca