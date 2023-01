Incendio devasta deposito di fieno a Cagli

Un incendio improvviso si è sviluppato la scorsa notte in un’azienda agricola di Cagli. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme di sono sviluppate all’interno di un deposito dove si trovavano venticinque balle di fieno che sono andate completamente distrutte. le fiamme hanno avuto facile esca grazie anche alla presenza di un quantitativo di legna che ha favorito il propagarsi dell’incendio. Circa metà dello stabile è stato danneggiato. I vigili del fuoco di Cagli hanno lavorato dalle nove circa e per tre ore per avere ragione del fuoco. Non si esclude per ora nessuna causa e per questo i carabinieri di Cagli stanno facendo accertamenti.