Pesaro, 27 febbraio 2019 - Un vasto incendio (video) ha bruciato da oggi pomeriggio alle 16 circa quintali di rifiuti indifferenziati all'interno della discarica di Ca'Asprete (foto), nel comune di Tavullia, ai confini con Pesaro. La discarica accoglie i rifiuti dell'area servita da Marche Multiservizi, cioè Pesaro e i centri della bassa Valle del Foglia.

L'area interessata è di diverse centinaia di metri quadrati. Sul posto diverse squadre dei pompieri, che hanno chiesto anche il rinforzo dei mezzi aerei: intorno alle 19 l'incendio è stato domato, ma l'area bruciata sarà presidiata per tutta la notte. Le cause sono al momento sconosciute. Sul posto, anche uomini di Arpam e Asur, per verificare la eventuale tossicità dell'aria: si stanno prelevando campioni.