Incendio e paura al Miralfiore

Mattinata di paura ieri (foto) per un incendio al parco Miralfiore, per fortuna i vigili del fuoco hanno evitato il peggio. Il rogo, di circa 50 metri di diametro, si è sviluppato per cause ancora ignote a circa 200 metri di distanza dal ristorante Utopia, in direzione di Villa Miralfiore. Il primo ad accorgersi e dare l’allarme è stato Andrea Boccanera, presidente Gulliver, che si trovava all’interno del locale. "Ero dentro il ristorante – racconta Boccanera che, appena accortosi dell’incendio ha subito contattato i soccorsi -, e ho visto parecchio fumo da quella zona. Mi sono avvicinato e ho notato che il rogo interessava una grande catasta di legna e materiale secco. Ho subito chiamato i pompieri che sono intervenuti molto tempestivamente mettendo in sicurezza l’area. Il loro intervento, così rapido, è stato provvidenziale per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente".