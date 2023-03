Incendio oggi Pesaro: brucia garage nella notte, due coniugi intossicati

Va a fuoco un garage, intervengono i vigili del fuoco. Foto generica

Pesaro 9 marzo 2023 – Paura stasera alle 20 per un incendio di un garage di via Ranzi, a Montegranaro. Le fiamme si sono sviluppate in fretta dove si trovavano parcheggiati degli scooter e delle bici elettriche.

Ancora da chiarire cosa abbia fatto partire le scintille ma è certo che l’incendio ha provocato danni all’annesso e a ciò che ci era parcheggiato.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la casa che non ha avuto conseguenze. Intanto, i proprietari sono ricorsi al 118 perché avvertivano di aver respirato molto fumo. Per questo, sono stati portati in ospedale per un controllo.

Il garage è stato dichiarato inagibile, i danni sono da quantificare.