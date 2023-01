Incendio nel garage: brucia scooter e bici

Incendio ieri alle 14 in un garage di un’abitazione trifamiliare sul San Bartolo. Per cause accidentali, sono andati in famme uno scooter, una bici elettrica e sono rimaste danneggiate due autovetture, in particolare un Suv e una Maserati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio evitando che le fiamme si propagassero anche alle altre vetture parcheggiate.

La palazzina non è risultata danneggiata dal fuoco che è stato spento tempestivamente. Resta da appurare che cosa possa averlo provocato. Una delle ipotesi e che abbia preso fuoco la bici elettrica, perché risulta essere completamente bruciata. Un corto circuito magari durante la ricarica potrebbe aver innescato l’incendio che si è propagata in brevissimo tempo allo scooter vicino e alle due auto più vicine al falò. Danni per la fuliggine