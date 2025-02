Incendio nel suolificio. Indagini su macchinario

Un incendio è divampato questa mattina, poco dopo le 8, all’interno di un capannone adibito a suolificio in via Cesanense a Monte Porzio. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e, con un’operazione complessa e ben coordinata, hanno domato il rogo che ha coinvolto l’edificio. Le fiamme, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbero scaturite da un macchinario all’interno dello stabilimento. Sono accorsi i pompieri con cinque mezzi: due le squadre provenienti da Fano e altre due da Senigallia, in tutto quattro autobotti. Sul posto anche un’autoscala arrivata da Pesaro. Un massiccio dispiegamento di forze che ha consentito di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Questo tempestivo intervento ha consentito di contenere il rogo in tempi rapidi, limitando i danni strutturali e prevendendo la riaccensione di focolai. Oltre ai vigili del fuoco è intervenuto anche un funzionario preposto al coordinamento delle operazioni di emergenza. Una volta domate le fiamme, sono iniziate le indagini per accertare le cause dell’incendio. Gli esperti stanno conducendo accertamenti approfonditi.