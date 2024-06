Incendio oggi Calcinelli: paura per la colonna di fumo nero

Colli al Metauro (Pesaro e Urbino), 27 giugno 2024 – Incendio, questa mattina, in un tendone a Calcinelli di Saltara. La struttura in fiamme era adibita a deposito di materiale plastico e metalli ed è adiacente ad un’attività industriale.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco da Fano e una squadra di pompieri con l’autobotte da Pesaro.

Paura e apprensione tra i residenti e i passanti a causa della visibile colonna di fumo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Ancora ignote le cause che hanno scatenato le fiamme.