Incendio oggi a Pesaro in una palazzina: a fuoco cucina e zona giorno

Pesaro, 8 agosto 2023 – Paura oggi alle 16.30 in un palazzina di via Kolbe, al civico 22, dove si è sprigionato un incendio per cause da accertare. Le fiamme hanno interessato soprattutto la zona giorno, in particolare la cucina.

La causa potrebbe esser stata un corto circuito. I danni sono stati causati però dal fumo che si è sprigionato in tutta la casa annerendo le varie stanze.

I proprietari, padre, madre e tre figli, si trovavano fuori e non hanno potuto che assistere alle operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. I danni sono da valutare così come l'agibilità della casa. Non sono state coinvolte le case vicine.