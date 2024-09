Incendio oggi a Pesaro, paura e fiamme per appartamento a fuoco alla Celletta

Pesaro, 5 settembre 2024 – Incendio oggi a Pesaro, poco prima delle 12, in via Rossellini, zona Celletta. Ad andare a fuoco è stato un piccolo appartamento in una delle tante palazzine. Il fumo ha invaso gli edifici e la strada catturando l’attenzione dei numerosi passanti.

Incendio in via Rossellini a Pesaro, il fumo invade un palazzo e la strada in zona Celletta (foto Toni)

Quando si sono sprigionate le fiamme, la proprietaria non era in casa, era uscita circa due ore prima. L’appartamento è andato completamente distrutto, probabile si renda necessaria l’evacuazione anche di quello soprastante. Al suo rientro la proprietaria, una donna di circa 50 anni, è scoppiata in lacrime, temeva per la sorte dei suoi dieci gatti, portati in salvo dai vigili del fuoco anche con l’aiuto dei vicini di casa.

Per i vigili del fuoco al momento risulta impossibile capire da cosa sia scaturito l’incendio.