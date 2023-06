Incendio torri Mulazzani a Pesaro oggi: fumo fino al dodicesimo piano, famiglie e uffici evacuati

Pesaro, 16 giugno 2023 – Una scintilla dovuta ad un probabile corto circuito al quadro elettrico ha fatto scattare un allarme incendio stamane alle 10 alle torri Mulazzani, quartiere Tombaccia di Pesaro.

Sul posto sono accorse sei squadre dei vigili del fuoco per fermare l’incendio, subito spento e per contenere le conseguenze del fumo che è salito fino al 12° piano.

Per evitare problemi respiratori per i residenti, i vigili del fuoco hanno deciso di evacuare gli inquilini e gli uffici (una quarantina di persone in tutto) facendo indossare loro gli autoprotettori.

E’ servita un’ora di tempo circa per far svanire il fumo e consentire il rientro in casa degli inquilini, ovviamente senza corrente elettrica. Per ripristinarla, sarà compito dell’Enel.