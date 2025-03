Incendio al parco Miralfiore: paura vicino al ristorante Utopia

Pesaro, 17 marzo 2025 – Mattinata di fiamme e paura al parco Miralfiore. E’ quanto accaduto questa mattina e il rogo, di circa cinquanta metri di diametro, si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento, a circa 200 metri di distanza dal ristorante Utopia, in direzione di Villa Miralfiore.

Il primo ad accorgersi e dare l’allarme è stato Andrea Boccanera, presidente dell’associazione Gulliver, che in quel momento si trovava all’interno del locale. “Ero dentro il ristorante – racconta Boccanera -, e ho visto parecchio fumo che si alzava da quella zona. Mi sono avvicinato e ho notato che il rogo interessava una grande catasta di legna e materiale secco. Ho immediatamente chiamato i pompieri che sono intervenuti molto tempestivamente mettendo in sicurezza l’area. Il loro intervento, così rapido, è stato provvidenziale per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente”.

Sulle origini dell’incendio sono in corso delle indagini anche attraverso il racconto di eventuali testimoni che potrebbero avere elementi utili per poter ricostruire i fatti.