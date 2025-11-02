Unione Europea: “Più unità”

Pesaro
CronacaPizzeria a fuoco: 40 evacuati
2 nov 2025
REDAZIONE PESARO
Pizzeria a fuoco: 40 evacuati

Nessuno dei clienti della ‘Colombara’ di Piobbico (Pesaro Urbino) è rimasto intossicato. Ma ci sono danni ingenti e certamente serviranno giorni per riaprire

Il tetto della pizzeria ristorante di Piobbico la Colombara, in preda alle fiamme (a sinistra un pompiere in una foto d'archivio)

Il tetto della pizzeria ristorante di Piobbico la Colombara, in preda alle fiamme (a sinistra un pompiere in una foto d'archivio)

Piobbico, 2 novembre 2025 - Attimi di paura, ieri, sabato, intorno alle 22,30, al ristorante pizzeria la Colombara di Piobbico. Un incendio, sviluppatosi dalla canna fumaria del forno, ha coinvolto il tetto del locale, causando la fuoriuscita del fumo poi anche nella sala pranzo.

Le fiamme in alto non erano gestibili, e i pompieri hanno impiegato tutta la notte per domarle. I gestori del locale avevano chiamato subito i pompieri e fatto uscire immediatamente dalle uscite di sicurezza le circa 40 persone che ancora erano all’interno, anche se tutti avevano finito di mangiare.

Nessuno è rimasto intossicato. Ora dovrà essere verificata la stabilità del locale e quindi l’attività della pizzeria-ristorante dovrà fermarsi, ancora non è chiaro per quanti giorni,  in attesa della ristrutturazione, sia del forno che del tetto.

