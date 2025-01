Incendio in casa a San Lorenzo in Campo, famiglia in salvo

San Lorenzo in Campo (Pesaro), 11 gennaio 2025 – Garage a fuoco a San Lorenzo in Campo, in via Fermi. E’ quanto accaduto intorno alle 13 quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto il locale in cui erano custodite un’auto, un’ape car e uno scooter.

Il garage fa parte di una casa singola al cui interno si trovava una famiglia di quattro persone.

L’incendio ha causato danni significativi al garage e al piano superiore dell’abitazione. Non appena si sono accorti dell’incendio i quattro residenti sono immediatamente usciti dall’abitazione mettendosi in salvo.

Vigili del fuoco in azione

Per fortuna non sono stati segnalati né intossicati né feriti. I soccorsi sono stati molto tempestivi. Sono intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco sia da Cagli che da Arcevia, in provincia di Ancona, che sono riuscite a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza tutta l’area.

I vigili del fuoco spengono le fiamme partite dal garage

Dei tre mezzi parcheggiati all’interno del garage è stato possibile mettere in salvo solo l’auto. Scooter e ape car, invece, sono stati distrutti dalle fiamme così come il locale che è stato danneggiato. Anche l’abitazione è stata temporaneamente dichiarata non fruibile per dare la possibilità ai tecnici di effettuare verifiche sulla stabilità dell’edificio.