Incendio alla Scavolini a Pesaro, paura e fuggi fuggi tra i dipendenti

Pesaro, 27 settembre 2023 – Incendio alla Scavolini a Pesaro (foto). Un’alta colonna di fumo nero ha gettato in allarme i pesaresi (video). Il rogo è scoppiato intorno alle 15,15, per cause in corso di accertamento, nello stabilimento di cucine a Chiusa di Ginestreto. Vigili del fuoco sul posto.

Incendio alla Scavolini a Pesaro

I pompieri sono intervenuti in massa sul posto (sette autobotti, un’autoscala, un carro NBCR – Nucleare Biologico Chimico Radiologico - ed il Funzionario dei Vigili del fuoco): ad andare a fuoco è stata parte del tetto di uno dei capannoni. Sarebbe interessato in particolare il Padiglione 2, a destra dell’ingresso principale.

La nuvola del fumo che si è sviluppata era visibile anche da lontano. Per spegnere l’incendio sono arrivati 4 mezzi dei pompieri dal comando di Pesaro (3 camion e un’autoscala), oltre che un mezzo da Urbino.

Al momento non risultano feriti. Chiaro che tutti i lavoratori che si trovavano nella zona interessata sono stati fatti uscire, e si è cercato di mettere subito la zona in sicurezza.

Da definire con esattezza le cause: potrebbe trattarsi di un incendio scaturito da alcuni lavori in catramatura che si stavano svolgendo sul tetto che poi ha preso fuoco. Accertamenti in corso.