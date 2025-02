Incendio alla ditta Sider rottami di Pesaro, paura per l’eventuale inquinamento dell’aria

Pesaro, 14 febbraio 2025 – Vigili del fuoco al lavoro dalle 3,25 di questa notte per un incendio alla ditta Sider rottami in via delle Acacie, zona Torraccia, un’azienda che si occupa di rifiuti e materiali di scarto.

I pompieri sono intervenuti con almeno 7 mezzi per spegnere l’incendio che è divampato nel piazzale dove si trovavano componenti smontati di parti elettroniche. Non risultano per fortuna feriti o intossicati.

L'incendio divampato alla Sider rottami di Pesaro

E’ stato richiesto anche l’intervento dell'Arpam per effettuare i rilievi sulla qualità dell’aria e valutare l’eventuale tossicità dei materiali incendiati.

Numerose sono state le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco per segnalare la presenza di cattivo odore nell’aria circostante. Sul posto anche la polizia locale.