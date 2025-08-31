Ancora fiamme alla Sider Rottami: secondo incendio in pochi mesi

Pesaro, 31 agosto 2025 – Una nuvola di fumo nero che si alzava visibile anche a distanza: così, questa mattina poco dopo le 7, la zona industriale di Torraccia si è svegliata con l’ennesimo incendio alla ditta Sider Rottami di via delle Acacie, a due passi dal casello autostradale. Parte del materiale della ditta specializzata in rifiuti hanno alimentato le fiamme e sprigionato una nube densa e maleodorante. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per un’ora e mezza riuscendo a circoscrivere e spegnere il rogo. Per fortuna non si registrano feriti né intossicati, ma la scena ha attirato l’attenzione di automobilisti e residenti, preoccupati anche per la vicinanza con l’autostrada.

L'incendio divampato alla Sider rottami di Pesaro

Sulle cause sono in corso accertamenti da parte della polizia, intervenuta sul posto. L’episodio ha inevitabilmente fatto tornare alla memoria quanto accaduto solo pochi mesi fa, a febbraio 2025, sempre nella stessa ditta. In quell’occasione l’allarme scattò alle 3.25 del mattino, quando un incendio divampò nello stesso piazzale, divorando rifiuti elettronici e materiali di scarto. Anche allora le fiamme furono domate dopo ore di lavoro dei vigili del fuoco, con lo stesso copione.

Non è escluso che le autorità competenti possano avviare nuove verifiche per accertare le cause del rogo e prevenire ulteriori emergenze. Nel frattempo, resta l’allarme dei cittadini della zona, costretti per l’ennesima volta a convivere con il timore di respirare sostanze nocive ogni volta che un rogo si sviluppa nell’impianto.