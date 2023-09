Incendio su convoglio merci a Marotta: circolazione ferroviaria bloccata 2 ore

Linea ferroviaria Adriatica bloccata per circa due ore, l’altra sera, nella parte nord delle Marche per un incendio che ha interessato un treno merci in transito tra Fano e Marotta. Verso le 21,30, per cause al vaglio dei Vigili del Fuoco di Fano, intervenuti sul posto per risolvere la situazione, sono scaturite delle fiamme dal pianale di un convoglio merci che stava percorrendo la tratta tra la città della fortuna e la località balneare cesanense. Immediato l’allarme e il conseguente blocco della circolazione ferroviaria per consentire le operazioni di soccorso senza mettere a repentaglio la sicurezza. Per fortuna, non si sono registrati feriti e neppure danni rilevanti, poiché nel vagone interessato dall’incendio non c’erano merci. I problemi maggiori, dunque, hanno riguardato la circolazione ferroviaria che, come detto, è rimasta bloccata per quasi due ore prima di essere ripristinata in sicurezza.