Incendio a Tavullia, auto in fiamme davanti a un’abitazione / Video

Tavullia (Pesaro), 26 agosto 2025 – Mattinata di paura a Tavullia, dove due auto parcheggiate nei pressi di un’abitazione hanno preso fuoco poco dopo le 8. L’allarme è scattato in via Strada della Rena: alte colonne di fumo e fiamme visibili a distanza hanno spaventato i residenti della zona, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Due auto sono state distrutte da un incendio divampato a Tavullia: i vigili del fuoco hanno spento il rogo con il liquido schiumogeno

Sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco di Pesaro con due autobotti. I pompieri hanno domato il rogo utilizzando liquido schiumogeno e hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area per evitare che l’incendio potesse estendersi.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati: nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni ai veicoli sono ingenti. Resta ora da chiarire l’origine delle fiamme: un guasto tecnico, un corto circuito o, ipotesi più inquietante, un gesto doloso.

A supporto delle operazioni anche la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le fasi di spegnimento.