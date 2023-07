Incendio Trattore a Montemaggiore al Metauro: Pompieri in Azione - Colli al Metauro

Trattore a fuoco a Montemaggiore al Metauro. E’ successo ieri pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 15 circa in località Cerbara nel territorio di Montemaggiore al Metauro per un incendio che ha coinvolto un trattore agricolo ed anche alcune balle di paglia. La squadra di Fano in collaborazione con l’autobotte proveniente dalla Centrale dei vigili del fuoco di Pesaro, ha provveduto a spegnere le fiamme con l’utilizzo della schiuma antincendio, e successivamente ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco.