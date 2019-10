Pesaro, 6 ottobre 2019 - Paura nella notte in un palazzo di sette piani in via Toscanini 6 nel quartiere di Villa San Martino dove un incendio (foto), partito da un appartamento posto al quinto piano abitato da una signora di 68 anni, ha fatto scattare l'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco.

E' stata la setssa signora a chiamarli quando ormai l'appartamento era avvolto dalle fiamme e dal fumo. Ancora da accertare le cause del rogo che pare sia partito dal salotto. La signora è stata messa in salvo grazie all'autoscala dei vigili del fuoco insieme a una coppia residente nell'appartamento accanto.

Le tre persone, lievemente intossicate, sono quindi state traportate in ospedale per gli accertamenti del caso ma le loro condizioni non sono gravi. Evacuati anche i piani sottostanti con almeno cinque famiglie che stanno trascorrendo la notte in auto in attesa degli esiti dei rilievi dei vigili del fuoco sull'agibilità dei loro immobili.

