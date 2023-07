Inciampa, paura a Ponte degli Alberi

È inciampata ed è caduta in terra mentre percorreva a piedi il ponticello che dà il nome a Ponte degli Alberi. Erano circa le 9,30 di ieri mattina, e una 56enne, di Fossombrone, stava facendo la sua passeggiata mattutina; l’appuntamento, come di consueto, era con l’amica edicolante per una pausa caffè. La signora soffre purtroppo degli esiti di un ictus ed è costretta a indossare un tutore e a camminare con l’aiuto di una stampella. Per lei inciampare è ovviamente più facile che per le altre persone. Subito dopo la caduta è stata subito soccorsa dall’amica e da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno anche provveduto a rallentare il traffico. E’ sempre rimasta vigile e ha spiegato lei stessa la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. La signora adesso è in osservazione all’ospedale di Fano, ma non ha riportato conseguenze dalla caduta.

Nella foto d’archivio un’ambulanza