Incidente a Belforte all'Isauro: 65enne cade in fondo al dirupo, frattura al braccio

Un 65enne, noto professionista del luogo, è caduto ieri mattina per cause in corso di accertamento in un dirupo profondo alcuni metri. L’uomo è stato visto in fondo al crepaccio e grazie a questo è stato lanciato un immediato allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata Feltria che hanno provveduto a recuperare il malcapitato affidandolo alle cure dei sanitari. Vista la dinamica dell’accaduto, era stata fatta atterrare l’eliambulanza nelle vicinanze per il trasferimento del 65enne all’ospedale di Torrette di Ancona. Da quanto si è appreso, il 65enne ha riportato solo una frattura ad un braccio e diverse escoriazioni. La prognosi è di 30 giorni. Sul posto anche i carabinieri del luogo.