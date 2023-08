Incidente a Fano: Mamma e figlio in bicicletta cadono a terra colpiti da un'auto

Anche ieri altri due incidenti e due feriti trasportati al pronto soccorso. In uno è stato coinvolto anche un bimbo di 5 anni caduto dalla bici insieme alla mamma, per fortuna illeso.

Partiamo da quest’ultimo, incidente successo verso le 19 di ieri in viale Adriatico, altezza piazzale Rastatt. Una donna fanese di 47 anni stava passando in sella alla sua bici nella ciclabile di Viale Adriatico, nella giusta direzione di marcia, e aveva sul seggiolino il bambino di 5 anni, che indossava il caschetto. All’altezza del piazzale Rastatt, una Polo, condotta da una fanese di 58 anni con a bordo le due bambine minorenni, ha fatto manovra per svoltare nel piazzale Rastatt, ma finendo per urtare la ciclista, caduta a terra col bambino. La donna ha riportato lesioni ed è stata trasportata al pronto soccorso. Illeso, al momento dei rilievi, il figlio.

L’altro scontro, per mancato rispetto della precedenza, lungo l’interquartieri. A farne le spese, ieri mattina, un 60enne su un monopattino che si è visto centrare da un’auto. Erano da poco passate le 9 quando nella rotatoria, tra via Pertini e via IV Novembre, si sono incrociate le traiettorie di una Citroen C3 guidata da un 59enne di Fano e il monopattino elettrico con a bordo un concittadino 60enne, rovinato a terra e trasportato al pronto soccorso di Fano per accertamenti. Stando ai primi rilievi, l’auto arrivata alla rotatoria non ha rispettato lo stop andando così a collidere contro il malcapitato sul monopattino.