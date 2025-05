Incidente in A14: schianto tra moto, un ferito grave

Pesaro, 11 maggio 2025 – Grave incidente, poco dopo le 13, in A14. L’impatto è avvenuto tra due motociclette che stavano viaggiando sul tratto autostradale tra Marotta e Senigallia e un ferito, rimasto coinvolto più seriamente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

L’incidente è avvenuto in direzione sud tra i caselli di Marotta e Senigallia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 intervenuti tempestivamente, sono accorsi anche i vigili del fuoco e la polizia stradale della sottosezione di Fano per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Gli agenti hanno svolto i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Questo evento ha provocato rallentamenti nel traffico, creando disagi inevitabili per gli automobilisti in transito. Tanta apprensione tra coloro che,qualche ora fa, si sono trovati a passare lungo quel tratto autostradale e hanno notato la presenza dei mezzi di soccorso in attività.