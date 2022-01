Pesaro, 27 gennaio 2022 - Doppio incidente stradale stamane poco dopo le 11 in autostrada, corsia nord, qualche chilometro oltre il casello di Pesaro. Un'auto ha sbandato mettendosi di traverso, e un camion che la seguiva non è riuscito ad evitarla urtandola violentemente.

La conducente della vettura è rimasta ferita in maniera grave ed è stata portata in ospedale. Ma subito dopo, con la coda di auto formatasi per lo scontro, si è verificato un successivo tamponamento tra due autofurgoni, con un conducente rimasto incastrato. Ci sono voluti i vigili del fuoco per liberarlo. Non corre pericolo di vita. La corsia nord è stata bloccata (con deviazione obbligatoria del traffico al casello di Pesaro con rientro sull'A14 a Cattolica). Riaperte poco dopo le 12,10 la corsia di sorpasso e quella centrale dell'A14.

Traffico rallentato, code per chilometri in fase di smaltimento. Sul posto i mezzi Aci per rimuovere i veicoli coinvolti oltre ai vigili del fuoco, autostradale e 118.