Incidente sulla Apecchiese: Jacopo Baldi muore in moto a 22 anni, andava a trovare la fidanzata al mare

Piobbico (Pesaro Urbino), 15 luglio 2023 – Jacopo Baldi, 22 anni, di Città di Castello ha perso la vita nel pomeriggio lungo l’ormai purtroppo nota Apecchiese. Il giovane centauro stando alle prime testimonianze, ma la dinamica esatta è al vaglio dei Carabinieri, verso le ore 14 in località Sassorotto, in comune di Piobbico, è uscito di strada finendo contro un muro di cemento rimanendo incastrato a circa un metro di altezza dove scorre l’acqua.

L’amico, anche lui in moto che andava assieme a Jacopo al mare a Fano a trovare le rispettive fidanzate e che lo seguiva ruota ha dato subito l’allarme e sul posto si è recata l’ambulanza di Apecchio soccorso che ha provato subito a rianimare il giovane e successivamente l’ambulanza di Urbania con il medico a bordo, vista la gravità è stata allertata anche l’eliambulanza che è giunta poco dopo nel luogo dell’incidente, ma nonostante i tentativi per riportarlo in vita e che sono durati più di 20 minuti tutto è risultato vano. Sul posto della tragedia i genitori della vittima.