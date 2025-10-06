Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pro Pal volantinoMareggiata RomagnaMaltempo RiminiFurti trattoriAlain DelonMarche top chef
Acquista il giornale
CronacaIncidente, auto trafitta dal guardrail nel Pesarese. Tre ragazzi soccorsi
6 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Incidente, auto trafitta dal guardrail nel Pesarese. Tre ragazzi soccorsi

Incidente, auto trafitta dal guardrail nel Pesarese. Tre ragazzi soccorsi

Colombara di Apecchio, l’impatto è stato così violento da richiamare subito l’attenzione dei residenti della zona, che hanno dato l’allarme

L'incidente a Colombara di Apecchio, lungo la strada che da Pian di Molino

L'incidente a Colombara di Apecchio, lungo la strada che da Pian di Molino

Per approfondire:

Pesaro, 6 ottobre 2025 – Paura nel tardo pomeriggio di ieri in località Colombara di Apecchio, lungo la strada che da Pian di Molino porta a Serravalle di Carda, dove un’auto con a bordo tre ragazzi è finita contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18, a circa metà strada, e l’impatto è stato così violento da richiamare subito l’attenzione dei residenti della zona, che hanno dato l’allarme.

Nonostante la forza dell’urto, i tre giovani sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco e il personale del 118.

Uno dei ragazzi è stato trasportato in all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per accertamenti.

Gli altri due sono stati portati all’ospedale di Urbino.

La dinamica del sinistro è ancora in corso di ricostruzione.

La carreggiata è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata