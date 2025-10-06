Incidente, auto trafitta dal guardrail nel Pesarese. Tre ragazzi soccorsi

Pesaro, 6 ottobre 2025 – Paura nel tardo pomeriggio di ieri in località Colombara di Apecchio, lungo la strada che da Pian di Molino porta a Serravalle di Carda, dove un’auto con a bordo tre ragazzi è finita contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18, a circa metà strada, e l’impatto è stato così violento da richiamare subito l’attenzione dei residenti della zona, che hanno dato l’allarme.

Nonostante la forza dell’urto, i tre giovani sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco e il personale del 118.

Uno dei ragazzi è stato trasportato in all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per accertamenti.

Gli altri due sono stati portati all’ospedale di Urbino.

La dinamica del sinistro è ancora in corso di ricostruzione.

La carreggiata è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.