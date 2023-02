Incidente Pesaro, investì sulle strisce disabile 62enne: assolto

Tribunale di Pesaro, foto generica

Pesaro, 1 febbraio 2023 – Investito e ucciso sulle strisce pedonali mentre attraversava con la sua carrozzina elettrica. Lui era Antonio Cetta, 62enne, disabile, con patologie gravissime, molto conosciuto in città. E per la sua morte era finito a processo un 60enne pesarese, poliziotto in pensione.

Ma ieri, l’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Casula, è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale. Il giudice Giacomo Gasparini ha ritenuto insufficienti le prove portate dalla procura sulla colpa del conducente che ha travolto Cetta.

L’assoluzione ha neutralizzato le richieste di risarcimento danni presentate dai famigliari della vittima, la sorella (difesa dall’avvocato Alberto Coli) e il fratello per il padre nel frattempo deceduto (avvocato Alice Terenzi). Chiedevano in tutto 225mila euro. Richiesta che, se vorranno, dovranno riproporre davanti al giudice civile.

L’incidente

Era il marzo 2021 quando Cetta, verso le 15.30, è stato travolto dall’auto dell’ex poliziotto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Flaminia, davanti al negozio per animali. Era quasi arrivato sulla sponda opposta quando l’auto, che viaggiava in direzione Pesaro, lo ha urtato. La carrozzina non è caduta, ma Cetta è stato sbalzato ed è morto poco dopo sulla strada. I sanitari, arrivati con l’ambulanza, non sono riusciti a rianimarlo, nonostante i tentativi.

Secondo la difesa, l’imputato non ha avuto la possibilità di evitare l’impatto, avendolo visto all’ultimo secondo. Testimoni hanno detto in aula che Cetta si sarebbe lanciato sulle strisce in modo improvviso. Un’auto che andava verso Fano ha frenato un attimo prima. La seconda, quella dell’imputato, purtroppo non ce l’ha fatta. Ma per il giudice non ha avuto colpa. Assolto. e. ros.