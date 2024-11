Incidente a Pesaro: feriti due giovanissimi studenti

Pesaro, 25 novembre 2024 – Terribile scontro tra due scooter e un autocarro, questa mattina, a Villa Fastiggi, in prossimità della rotatoria. L’incidente è avvenuto intorno alle 7,50 in piena ora di punta e sono rimasti coinvolti due minorenni che stavano andando a scuola.

Uno dei due ragazzini è stato trasportato d’urgenza all'ospedale di Torrette ad Ancona. Le sue condizioni di salute ancora non sono note.

L’altro minorenne è stato invece trasportato all’ospedale San Salvatore. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i vigili urbani per i rilievi di rito e per gestire in sicurezza il traffico.