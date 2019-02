Fossombrone (Pesaro Urbino), 22 febbraio 2019 - Incidente mortale oggi pomeriggio intorno alle 15, a Fossombrone. Due persone, un uomo e una donna, di 68 anni e 39 anni, a bordo di un suv Opel sono decedute sul colpo dopo essersi schiantati a forte velocità contro la recinzione di una casa di via Mattei, in località San Martino del Piano. Non si conoscono ancora i nominativi delle persone. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale.

Notizia in aggiornamento