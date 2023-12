Incidente galleria Urbino, 4 morti nello schianto tra ambulanza e autobus. Il sindaco di Fossombrone proclama lutto cittadino

Urbino, 28 dicembre 2023 – "Ci mancherete": è il toccante saluto di uno dei colleghi delle ambulanze ai sanitari morti dopo lo scontro frontale tra un’ambulanza e un autobus carico di bambini che ritornavano da una gita organizzata dalle parrocchie di Grottammare e Cupra Marittima e che si sono miracolosamente salvati.

La tragedia di Urbino: nell'incidente sono morte quattro persone

La tragedia si è consumata nella serata di ieri nella galleria tra Urbino e Fermignano. Le vittime del terribile schianto sono state Cinzia Mariotti, 49 anni, infermiera del Potes di Fossombrone, Stefano Sabbatini, autista soccorritore di 59 anni (anch’egli di Fossombrone) e il medico albanese del Potes di Fossombrone Sokol Hoxha, 41 anni, oltre al paziente trasportato sull’ambulanza Alberto Serfilippi, di 85 anni.

Intanto, il sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni, intende proclamare il lutto cittadino per "manifestare in modo solenne il dolore della città" per l’incidente mortale accaduto ieri sulle strade della provincia.