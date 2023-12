Strage galleria Urbino, fissati i funerali delle vittime: ecco quando

Fossombrone (Pesaro), 31 dicembre 2023 – Momenti di intensa commozione, oggi pomeriggio alla sede della Croce Rossa di Fossombrone. Nel garage delle ambulanze è stata allestita la camera ardente per i tre operatori del 118 morti nel tragico schianto di mercoledì scorso sotto la galleria urbinate Ca’ Gulino. Erano l'autista soccorritore Stefano Sabbatini, l’infermiera Cinzia Mariotti e il medico Sokol Hoxha.

La camera ardente allestita per i tre operatori del 118 morti nell'incidente in galleria a Urbino

A rendere l’estremo saluto c’erano molte autorità, ma soprattutto decine di amici e colleghi del 118 e della Croce Rossa: autisti, infermieri, medici. Tra le autorità ricordiamo, tra gli altri, i sindaci Massimo Berloni (Fossombrone), Maurizio Gambini (Urbino), Alberto Alessandri (Cagli) e Luca Lisi (Acqualagna). Era anche presente il prefetto vicario dottoressa Beatrice Mariano. E poi l’onorevole Antonio Baldelli, i consiglieri regionali Nicola Baiocchi, Giacomo Rossi e Giorgio Cancellieri, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, i dirigenti della AST Nadia Storti e Romeo Magnoni.

Non sono stati fatti discorsi. Il sindaco Berloni si è limitato a pochissime parole, che si possono riassumere in un “grazie” rivolto sia ai tre scomparsi che ai loro colleghi del 118.

Dall'alto a sinistra: Stefano Sabbatini, 59 anni, Cinzia Mariotti, 49, il dottor Sokol Hoxha, 41 anni del 118 e Alberto Serfilippi di 85 anni

Quando i funerali delle vittime

I funerali. Quelli di Cinzia Mariotti, l’infermiera, saranno celebrati martedì nella chiesa parrocchiale di Ca’ Rio (Acqualagna), con partenza da Fossombrone alle 14,30. Per Stefano Sabbatini, invece, l’autista soccorritore, i funerali si svolgeranno mercoledì alle 15 alla chiesa di Maria Ausiliatrice. La salma del medico, Sokol Hoxha, sarà rimpatriata in Albania e la cerimonia funebre si svolgerà in quel Paese. Quanto ad Alberto Serfilippi, il paziente di 85 anni deceduto anch’egli nello schianto, i suoi funerali si celebreranno alla chiesa parrocchiale di Borgo Sant’Antonio (Fossombrone) martedì alle 9,30.