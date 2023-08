Incidente grave sull'A14 tra Marotta e Fano: 46enne in gravi condizioni

Si è verificato un grave incidente, ieri pomeriggio, nel tratto autostradale tra Marotta e Fano, che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere uno dei due feriti, trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Ancona.

Erano da poco trascorse le 16,30 quando due auto sono entrate in collisione. Si tratta di una Opel Mokka, condotta da un 46enne residente in Lombardia e di una Fiat Panda con al volante un 77enne.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Fano, intervenuta prontamente sul posto per i rilievi di legge e per coordinare le operazioni di soccorso e di regolamentazione del traffico, le due macchine si sono urtate muso contro posteriore e ad avere la peggio è stato l’autista della Mokka, la quale dopo una serie di sbandate é prima finita contro il new jersey e poi si è ribaltata sull’asfalto, rimanendo rovesciata. Una dinamica che ha determinato serie ferite all’uomo al volante, tanto che i primi soccorritori del 118 arrivati su gomma hanno immediatamente optato per allertare Icaro in modo da disporre il trasferimento d’urgenza al nosocomio di Torrette, da dove i medici avrebbero dichiarato per il 46enne la prognosi riservata. Solo conseguenze lievi, invece, per l’anziano a bordo della Fiat Panda.

L’incidente, avvenuto nella corsia nord dell’A14, poco dopo il casello di Marotta, ha causato l’interruzione temporanea del traffico in direzione Fano e poi un successivo rallentamento, fino alla completa rimozione dei veicoli e il conseguente ritorno alla normalità.

Quella di ieri su molte strade e autostrade italiane è stata una giornata di traffico decisamente intenso a causa degli spostamenti per le ferie estive e non ha fatto certo eccezione l’A14, dove confluiscono gran parte dei vacanzieri italiani e stranieri che si spostano da nord a sud e viceversa dello Stivale lungo la dorsale adriatica.

E, naturalmente, il sinistro verificatosi nel segmento Marotta-Fano ha allungato non di poco i tempi di percorrenza per chi si trovava a transitare su questa importante arteria in direzione nord.

Un’arteria che presenta problemi soprattutto nella parte sud delle Marche e che non di rado é teatro di code, specie nei tratti a due corsie e in prossimità di Bologna, dove anche in questo periodo si riscontrano chiusure in entrata e in uscita in corrispondenza di un paio di raccordi.

