Incidente a Lucrezia (Pesaro): con l’auto contro una casa per un colpo di sonno dopo la disco

Lucrezia di Cartoceto (Pesaro e Urbino), 2 aprile 2023 – Avevano fatto l’alba dopo esser stati in una discoteca a Calcinelli di Colli al Metauro. Al rientro a casa, intorno alle 7 di stamane, quattro giovani fanesi si sono schiantati lungo la ex Flaminia contro una casa andando a finire la loro corsa su una colonnina dei contatori del gas.

E’ stato necessario far intervenire oltre alle ambulanze del 118 anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. I quattro giovani coinvolti viaggiavano su una Opel Corsa condotta da un 35enne di Fano. Con lui c’erano altri due amici ventenni e una ragazza di 17 anni, tutti reduci da una notte al Verve di Calcinelli.

A pochi chilometri da casa, l’uscita di strada della vettura che senza una frenata è andata contro un casa. Da qui l’ipotesi che l’incidente possa esser stato causato da un colpo di sonno. La prognosi per i giovani è di qualche giorno. Sul posto i carabinieri.