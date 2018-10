Gradara (Pesaro Urbino), 14 ottobre 2018 - Schianto ieri alle 13.15 lungo la provinciale che collega Gradara a Tavullia. Una Opel Zafira con una mamma di 32 anni di Tavullia, incinta al quinto mese, la cognata sempre 32enne a fianco e una bimba di 1 anno e mezzo e un maschietto di sette sul sedile posteriore si è scontrata per cause in corso di accertamento con una Ford Fiesta condotta da un giovane di Cattolica che viaggiava in senso opposto, uscendo da una semicurva. L’urto particolarmente violento ha causato traumi e un forte choc a tutti i passeggeri coinvolti. In particolare ai bambini e alla loro mamma in stato interessante.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Gabicce e il 118. Tenuto conto della condizione della donna, è stata fatta atterrare l’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale di Ancona sia della mamma che della bambina più piccola, apparsa molto scossa. Non hanno comunque mai perso conoscenza. La presenza di airbag e sistemi di sicurezza nelle vetture ha garantito la salvezza delle persone. La prognosi per mamma e bimba è riservata per consentire ai medici di esaminare le conseguenze dell’urto a partire dalla bambina di un anno e mezzo, della giovane mamma del bimbo che porta in grembo. Per avere risposte esaustive occorre molto tempo. Comunque, la bambina è stata ricoverata al Salesi insieme alla mamma.

Gli altri feriti, ossia il bambino di 7 anni, la cognata della conducente che viaggiava a fianco oltre il conducente della Fiesta, uno studente universitario di Cattolica, sono stati tutti portati in ambulanza all’ospedale di Pesaro. Le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni anche se i medici del pronto soccorso li hanno sottoposti per tutto il pomeriggio di ieri ad una lunga serie di esami radiologici per evitare qualunque tipo di sorpresa. In casi di urti di questa violenza, non si possono escludere complicanze non immediatamente visibili. Per questo, è necessario ultimare i vari esami e tac. Per quanto riguarda le cause che hanno determinato lo scontro, spetta ai carabinieri della stazione di Gabicce dare una risposta. Non sembrano esserci testimoni dello schianto ma dalla posizione delle vetture e dai primi racconti dei feriti sembra che sia stata la Fiesta ad allagarsi invadendo la corsia dove stava procedendo la giovane mamma con i suoi figli e la cognata. Ma si attende una conferma a questa prima ricostruzione dei fatti. Sul posto, anche i vigili del fuoco per ripristinare la sicurezza della viabilità.

Un altro incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Mombaroccio, con intervento dell’eliambulanza. Ma all’arrivo del velivolo, la donna rimasta ferita nello scontro si è rifiutata di salire per essere trasportata in ospedale. Dunque le sue condizioni non erano preoccupanti. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.