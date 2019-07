Cagli (Pesaro Urbino), 23 luglio 2019 - Schianto mortale nel tardo pomeriggio a Cagli. Vittima un 84enne di Piobbico, Sergio Sparagnini. E' è deceduto a seguito dell'incidente in località Abbadia di Naro. Per motivi in fase d'accertamento, verso le 18, l'anziano ha perso il controllo della sua Peugeot 206 che si è schiantata contro il guardrail. Inutili i soccorsi del personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.

