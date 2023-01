Incidente mortale a Cagli (Pesaro): camionista di 22 anni precipita per 20 metri

Incidente a Cagli: muore un camionista

Pesaro, 22 gennaio 2023 – E’ un ragazzo di 22 anni residente a Perugia la vittima di un terribile incidente mortale avvenuto questa mattina verso le 8 in località Foci nel comune di Cagli. Un camion che aveva scaricato al vicino Eurospin lungo la Flaminia in direzione Cantiano, ha sbandato andando a sbattere contro il guardrail, nell’impatto l’autista, un giovane di cui non si conoscono ancora le generalità, è sbalzato fuori finendo oltre il ponte e cadendo a un metro dal fiume dopo un volo di circa 20 metri.

I soccorritori sono dovuti intervenire con l'elicottero per recuperare il corpo del giovane, per il quale non c’è stato ovviamente nulla da fare.

Gravi i disagi alla circolazione nella zona: la strada è stata chiusa al traffico tra gli svincoli di San Geronzio e Cantiano per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto, i vigili del fuoco di Cagli che hanno collaborato con il Soccorso Alpino al recupero del corpo, squadre Anas e i carabinieri del luogo per i rilievi di legge. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa.

Sul posto i Carabinieri di Cantiano, che ora dovranno stabilire se il giovane avesse la cintura regolarmente allacciata. A lungo al lavoro anche i Vigili del Fuoco di Cagli che hanno collaborato con il Soccorso Alpino al recupero del corpo e l’eliambulanza.