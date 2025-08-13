Incidente oggi A14 nella galleria di Novilara: morto motociclista di Ozzano (Bologna)

Pesaro, 13 agosto 2025 – Tragedia questa mattina lungo l’autostrada A14, nella galleria di Novilara, tra Pesaro e Fano, in direzione sud. Un motociclista 57enne residente a Ozzano (Bologna), ha perso la vita in un incidente autonomo, avvenuto poco dopo le 9, che non ha coinvolto altri veicoli.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della moto all’interno della galleria, finendo a terra in maniera rovinosa. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il traffico, in quel tratto, è proseguito ma solo sulla prima corsia, con rallentamenti e code per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, impegnata a ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

La vittima viaggiava da sola e, al momento, non sono state rese note le generalità. I soccorritori del 118, arrivati rapidamente, hanno tentato le manovre di rianimazione, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi.

Gli automobilisti e i camion in transito sono stati fatti defluire a velocità ridotta, mentre la corsia di sorpasso restava chiusa per permettere agli agenti della Stradale di effettuare le misurazioni e raccogliere ogni elemento utile.

Il tratto tra Pesaro e Fano è uno dei più trafficati dell’A14 e negli ultimi anni ha registrato più di un incidente mortale, specie in corrispondenza delle gallerie, dove la visibilità e il cambio di luce possono rappresentare un’insidia in più. Proprio in galleria, il rumore ovattato e la luce artificiale rendono più difficile percepire eventuali pericoli, e basta un attimo per perdere l’equilibrio. La Polizia Stradale invita i conducenti, in particolare i motociclisti, alla massima prudenza, soprattutto nei tratti coperti e nei giorni di traffico intenso come questo periodo estivo.