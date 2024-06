Incidente in moto a Pesaro, muore 21enne

Fermignano,15 giugno 2024 – Si chiamava Emiliano Pimpanini, 21 anni, operaio, residente a Canavaccio di Urbino.

E’ morto nel primo pomeriggio di oggi dopo essersi scontrato con la sua moto ‘motard’ contro la fiancata di una Fiata Panda che stava svoltando a sinistra per entrare in un distributore poco prima dell’abitato di Fermignano. Il giovane motociclista sembra che fosse intento a superare la colonna di auto e non si è accorto se non all’ultimo momento della manovra improvvisa della Panda che si è trasformata in un ostacolo inevitabile.

L’urto ha scaraventato il ragazzo lontano sull’asfalto. Soccorso dal 118 e poi dai sanitari dell’eliambulanza è apparso subito molto grave. Portato all’ospedale di Torrette di Ancona è morto nel primo pomeriggio per le ferite riportate. Profondo sgomento nel paese di Canavaccio dove viveva con i suoi genitori Silvia e Giacomo, titolari della piadineria l’Aquilone di Urbino. I rilievi di legge sono stati svolti dalla polizia stradale di Urbino.