Grave incidente ad Apecchio: motociclista finisce nel dirupo

Cagli (Pesaro Urbino), 15 settembre 2025 – Grave incidente per un motociclista ad Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino. L'uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato vittima di un incidente che lo ha sbalzato dalla sua moto, facendolo finire in un fossato in una zona particolarmente impervia. L'allarme è scattato intorno alle 15:15, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un soccorso urgente.

Sul luogo dell'incidente è immediatamente intervenuta la squadra dei pompieri di Cagli, che si è trovata di fronte a una situazione complessa. Il fossato in cui era finito il centauro era nascosto da una fitta vegetazione, composta da rovi e rami che rendevano difficile l'accesso e il recupero del ferito. I soccorritori hanno dovuto agire con cautela ma il più rapidamente possibile, adoperandosi con roncole e motoseghe per aprirsi un varco tra la boscaglia e raggiungere il motociclista.

Una volta raggiunto il motociclista, il personale del 118, giunto sul posto con l'elisoccorso, ha potuto fornire le prime cure. Le condizioni hanno richiesto la stabilizzazione sul posto prima di poter procedere al trasporto. Una volta assicurato sulla barella, i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per riportarlo in strada, superando il tratto accidentato.

Il motociclista è stato quindi trasferito sull'eliambulanza, decollata per trasportarlo d'urgenza in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità.